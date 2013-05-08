«Шахтар» вийшов у фінал Кубка України з футболу
20:54, 08 травня 2013Спорт
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"Шахтар", перемігши "Севастополь", вийшов у фінал Кубка України з футболу.
"Шахтар" вийшов у фінал
Донецький "Шахтар" завдав поразки "Севастополю" і став першим фіналістом Кубка України з футболу сезону-2012/13.
Зустріч в Севастополі закінчилася з рахунком 4:2 на користь "гірників", у складі яких дублями відзначилися Луїс Адріано (8-а і 65-а хвилини) і Генріх Мхітарян (19-я і 53-я). У "Севастополя" два голи забив Сергій Ткачов (27-я і 71-я), повідомляє РІА Новости.
Другий фіналіст турніру визначиться за підсумками матчу одеського "Чорноморця" та "Дніпра", який відбудеться пізніше в середу.
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