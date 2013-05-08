Легендарний тренер МЮ завершив кар'єру

Головний тренер англійського футбольного клубу ”Манчестер Юнайтед” сер Алекс Фергюсон завершить кар`єру після закінчення сезону.

”Сер Алекс Фергюсон завершує кар`єру. Дякуємо, сер Алекс”, - повідомив офіційний сайт клубу.

Сер Алекс очолює «Манчестер Юнайтед» із 6 листопада 1986 року. За цей час він здобув такі титули: 13-разовий чемпіон Прем`єра-ліги, 5-разовий володар Кубка Англії, 4-разовий володар Кубка Футбольної ліги, 10-разовий володар Суперкубка Англії, 2-разовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА, переможець Кубка володарів кубків УЄФА, Суперкубка УЄФА, володар Міжконтинентального кубка і переможець клубного чемпіонату світу.

Цього року ”Манчестер Юнайтед” виграв чемпіонат Прем`єра-ліги достроково, але в єврокубках виступив невдало. Разом із тим, на переконання керівництва англійського клубу, це ніяк не могло вплинути на звільнення тренера. Фергюсон ухвалив рішення самостійно, більш того, його звільненню передували тривалі дебати з керівництвом клубу, яке бажало, щоб тренер залишився на своєму посту.