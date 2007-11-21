Срна хоче побачити на Євро-2008 збірну Росії

Сьогодні, 21 листопада хорватський півзахисник донецького «Шахтаря» Даріо Срна у складі своєї національної збірної зіграє останній поєдинок відбіркового етапу до чемпіонату Європи 2008 року з командою Англії.

Срна розповів, як збірна Хорватії готується до майбутнього поєдинку.

"Свої завдання ми вже виконали. Збірна Хорватії здобула путівку на чемпіонат Європи 2008 року. Тому у нас немає боязні за результат. Але в той же час команда серйозно налаштовується на гру з британцями, щоб не пропустити суперника на європейський футбольний форум. Ми відповідально підготувалися, гратимемо на переповненому стадіоні «Вемблі». З Хорватії приїхали 5 тисяч уболівальників підтримати нашу команду. Особисто я, та і багато гравців збірної хочуть, щоб Росія пробилася на чемпіонат Європи", - сказав футболіст.

Півзахисник упевнений, що збірна України теж продемонструє волю до перемоги: "Україна – це моя друга батьківщина, я вже не раз це говорив. Дуже шкода, що українська збірна не потрапила на чемпіонат Європи, але тут була дуже складна група. В одному можу бути упевнений, гра Україна – Франція вийде цікавою. Я знаю український менталітет, вони щосили постараються перемогти".

Пресс-служба ФК «Шахтер»