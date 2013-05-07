Керівники «Карпат» прийняли відставку Костова

Головний тренер львівської футбольної команди «Карпати» Ніколай Костов подав керівництву клубу заяву про звільнення за згодою сторін.

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі ФК «Карпати», розглянувши прохання болгарського фахівця, який на чолі команди провів 24 матчі і, зважаючи на критичне турнірне становище, в якому на фініші чемпіонату опинився львівський клуб, керівництво «зелено-білих» задовольнило відставку тренера та його помічників.

Сьогодні на навчально-тренувальній базі у Брюховичах команді представили виконуючого обов’язки головного тренера «Карпат». Ним став заслужений тренер України Юрій Дячук-Ставицький. 66-річному фахівцю готувати команду до наступних поєдинків чемпіонату допомагатимуть Роман Толочко, клубний вихованець, колишній капітан «Карпат», Володимир Безуб’як, який не один рік працював у тренерському штабі «зелено-білих», та тренер воротарів Олег Венчак.

У зв’язку з непростою турнірною ситуацією, в якій опинилася команда за три тури до завершення чемпіонату, перед тренерським штабом та командою було поставлене чітке завдання – зберегти місце у Прем’єр-лізі на наступний сезон.