Кварцяний повернувся у Волинь

Сьогодні футболістам та адмінперсоналу ФК «Волинь» представлено виконуючого обов’язки головного тренера команди Віталія Кварцяного, повідомляє офіційний сайт клубу.

Зазначається, що Кварцяний вже керував «Волинню» у 1989-1990, 1994-1996, 2001 – 2011 рр. і очолював команду у 698 матчах.

Новий в. о. головного тренера вже сьогодні проведе перші тренування із командою. Основне завдання команди нині – залишитися у Прем`єр-лізі – й виконанню цієї мети буде присвячено усю роботу клубу.

Тренером голкіперів основної команди буде Сергій Чабан, помічником Кварцяного працюватиме Володимир Дикий. До кінця травня визначиться тренерський штаб команди.

Нагадаємо, що наразі "Волинь" займає 14-те місце у турнірній таблиці Прем’єр-ліги, випереджаючи ужгородську "Говерлу", що йде 15-ю, на чотири бали. Останнє 16-те місце у таблиці займає запорізький "Металург", який достроково позбувся шансів залишитися в Прем’єр-лізі на наступний сезон. Згідно з регламентом УПЛ, до другого за ліком дивізіону вибуває дві команді, які у підсумковій таблиці Прем’єр-ліги посіли 15 та 16 місця.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня "Волинь" через незадовільні результати залишив головний тренер команди Анатолій Дем’яненко. З того часу й до сьогоднішнього дня обов’язки головного тренера виконував Анатолій Пісковець.