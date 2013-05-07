Міліція намагається урезонити вболівальників Чорноморця

В Одесі громадський порядок під час півфінального матчу Кубка України між клубами «Чорноморець» (Одеса) і «Дніпро» (Дніпропетровськ), яке відбудеться 8 травня на стадіоні «Чорноморець», забезпечуватимуть 1,217 тис. міліціонерів.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області.

«Велике прохання до уболівальників, не допускати порушень громадського порядку під час проведення футбольного матчу. Нагадуємо, що категорично забороняється висловлюватися нецензурною лайкою, псувати чуже майно, використовувати піротехнічні вироби, розпивати спиртні напої і перебувати на стадіоні в стані алкогольного сп'яніння, адже до всіх порушників застосовуватимуться заходи адміністративної дії», - наголосили у відділі.

Як повідомляв УНІАН, у квітні під час футбольного матчу між командами «Чорноморець» (Одеса) і «Іллічівець» (Маріуполь) між уболівальниками на стадіоні виникла бійка. Співробітники міліції, які несли службу з охорони громадського порядку, спробували врегулювати конфлікт, проте група агресивно налаштованих фанатів проявила непокору і не реагувала на вимоги правоохоронців.

У зв'язку з цим порушників було доставлено в Приморський районний відділ міліції Одеси для встановлення і розгляду обставин.

У цей час декілька уболівальників «Чорноморця» прийшли до райвідділу, і на знак протесту з вулиці пустили струмінь з порошкового вогнегасника у фойє приміщення, після чого втекли.