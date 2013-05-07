Тимощук заявив, що перейде з «Баварії» до іншого європейського топ-клубу

Про це футболіст заявив на своєму офіційному сайті.

"Я провів 131 матч за "Баварію", і всі чотири роки для мене це був цікавий досвід і яскраві емоції, які я одержуватиму до кінця терміну контракту.

Останнім часом з'явилися різні публікації в пресі, в яких кожного тижня мене відправляють до різних клубів. Більш того, такі новини супроводжують моїми коментарями, жоден з яких не є достовірним, а інформація часто вигадана і абсурдна», - зазначив Тимощук.

За словами футболіста, наприклад, повідомлення про те, що "Баварія" домовилася з іншим клубом про його перехід «не відповідає логіці і законам футбольного світу».

«Коли подібні слова, як і різні деталі контракту, приписують мені у вигляді коментарю, це говорить про відповідний рівень непрофесіоналізму тих видань, які поширюють таку інформацію», - додав Тимощук.

Футболіст пояснив, що в липні у нього закінчується контракт з мюнхенським клубом, тому для домовленостей з іншим немає необхідності.

«Я вже визначився, з яким клубом планую зв'язати своє майбутнє, але через домовленості і пошану до обох клубів і моїх партнерів по команді, я планую це зробити після завершення сезону. Можу тільки сказати, що цей клуб не зі США або Азії, а в Європі, і є провідним клубом у своєму чемпіонаті.

Але це вже буде в новому сезоні, а поки продовжується поточний сезон, я відчуваю задоволення від роботи у моєму нинішньому клубі», - зазначив Тимощук.

*** Мюнхенська "Баварія" достроково виграла чемпіонат німецької Бундесліги сезону 2012/2013. Також команда зіграє у фіналі найпрестижнішого клубного турніру Європи - Ліги чемпіонів УЄФА. 25 травня "Баварія" на знаменитому лондонському стадіоні "Уемблі" змагатиметься з іншим німецьким колективом "Борусією" з Дортмунда.