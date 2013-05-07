Баскетболіст Грір встановив новий рекорд української Суперліги

Як повідомляє офіційний сайт Суперліги, у п’ятірці найкращих досягнень за передачами в одному матчі у плей-офф усіх сезонів Грір посідає перше (16), друге (14) і четверте місце (12).

На третій позиції розташувався екс-гравець «ОДЕСИ» Джеррел Блессінгейм (13), на п’ятій – екс-гравець «Ферро-ЗНТУ» та «Дніпра» Стівен Буртт (12).

Крім того, Грір, який удванадцяте в сезоні віддав за гру не менше 10 передач партнерам, зупинився за крок від абсолютного рекорду Суперліги, що належить екс-гравцеві «Одеси» Блессінгейму. В сезоні 2009-2010 рр. захисник відзначився 17-ма передачами в матчі регулярного чемпіонату проти БК-93 «Пульсар».

Зараз Грір упевнено лідирує у чемпіонаті Суперліги за передачами (6.9 у середньому за гру в регулярному чемпіонаті та 8.1 у плей-офф).

У півфінальних серіях Суперліги сезону 2012/2013 маріупольський "Азовмаш" виграв серію у запорізького "Ферро-ЗНТУ" з рахунком 4:0, а київський "Будівельник" також виграв усі матчі у протистоянні зі львівською "Політехнікою-Галичиною".

Фінал "Будівельник" - "Азовмаш" розпочнеться 15 травня матчем у Києві.