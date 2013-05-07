Баскетболіст Грір встановив новий рекорд української Суперліги
У четвертому матчі 1/2 фіналу плей-офф української баскетбольної Суперліги з «Ферро-ЗНТУ» плеймейкер «Азовмашу» Лінн Грір встановив новий рекорд плей-офф усіх сезонів Суперліги, відзначившись 16-ма передачами.
Як повідомляє офіційний сайт Суперліги, у п’ятірці найкращих досягнень за передачами в одному матчі у плей-офф усіх сезонів Грір посідає перше (16), друге (14) і четверте місце (12).
На третій позиції розташувався екс-гравець «ОДЕСИ» Джеррел Блессінгейм (13), на п’ятій – екс-гравець «Ферро-ЗНТУ» та «Дніпра» Стівен Буртт (12).
Крім того, Грір, який удванадцяте в сезоні віддав за гру не менше 10 передач партнерам, зупинився за крок від абсолютного рекорду Суперліги, що належить екс-гравцеві «Одеси» Блессінгейму. В сезоні 2009-2010 рр. захисник відзначився 17-ма передачами в матчі регулярного чемпіонату проти БК-93 «Пульсар».
Зараз Грір упевнено лідирує у чемпіонаті Суперліги за передачами (6.9 у середньому за гру в регулярному чемпіонаті та 8.1 у плей-офф).
У півфінальних серіях Суперліги сезону 2012/2013 маріупольський "Азовмаш" виграв серію у запорізького "Ферро-ЗНТУ" з рахунком 4:0, а київський "Будівельник" також виграв усі матчі у протистоянні зі львівською "Політехнікою-Галичиною".
Фінал "Будівельник" - "Азовмаш" розпочнеться 15 травня матчем у Києві.