Володимир Кличко проведе цього року ще два бої

Про це повідомив сам Кличко після бою з німцем італійського походження Франческо П'янетою, передає Sportbox.ru.

«У мене була шестимісячна пауза. Сподіваюся, що наступний поєдинок відбудеться в серпні або вересні, а третій в кінці року. WBA змусила мене провести захист титулу проти свого чинного чемпіона Олександра Повєткіна. Подивимося, де і коли він відбудеться. При цьому зазначу, що гроші не є для мене основоположним чинником», – підкреслив Володимир.

Нагадаємо, що торги на проведення поєдинку Кличко-Повєткін за 23 мільйони доларів виграла команда росіянина і тепер бій планується організувати 7 або 14 вересня в Москві.

Як раніше повідомляв УНІАН, П'янета поступився Кличку технічним нокаутом в шостому раунді.