Кличко-старший в найближчі тижні зробить заяву з приводу боксерської кар`єри

Про це він повідомив в інтерв`ю німецькій газеті ”Більд”, передає ІТАР-ТАРС.

Кілька днів тому одна з українських газет процитувала слова старшого з братів Кличків про те, що він готовий зустрітися на рингу з обов`язковим претендентом WBS канадцем Бермейном Стіверном. Однак Віталій уточнив, що остаточного рішення про продовження кар`єри ще не прийняв.

”Упродовж кількох тижнів я зроблю офіційну заяву, - пообіцяв українець. - Конкретну заяву, яку чекають від мене вболівальники. Минулого тижня на підставі моїх слів роздули з мухи слона”.

”Для того, щоб говорити про поєдинок зі Стіверном, потрібно зробити чимало. Зокрема, визначитися - чи буду я боксувати, де і коли. Свій титул я повинен захищати до осені. Так що час йде”, - зазначив спортсмен.