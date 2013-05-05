Американець Мейвезер захистив чемпіонський титул (фото)

Про це повідомляє Associated Press, передає Лента.ру.

Вранці 5 травня в Лас-Вегасі Мейвезер провів бій проти свого співвітчизника Роберта Герреро. Поєдинок тривав усі 12 раундів, судді одноголосно віддали перемогу чемпіону, виставивши однаковий рахунок на користь Мейуезера - 117-111. Американець, що вважається одним з кращих боксерів сучасності, виграв чемпіонський титул у вересні 2011 року, перемігши співвітчизника Віктора Ортіса.

У травні 2012 року Мейвезер провів захист поясу, виявившись сильнішим Мігеля Котто з Пуерто-Ріко. Всього на професійному рингу 36-річний Мейвезер провів 44 бої, перемігши у всіх (26 нокаутом). Для 30-річного Герреро ця поразка стала першою в кар'єрі. Раніше він переміг у 31 бою (18 нокаутом), ще у двох боях з його участю була зафіксована нічия. Два поєдинки Герреро були визнані такими, що не відбулися.

Нагадаємо, українці зможуть побачити цей бій сьогодні ввечері. О 23:00 телеканал «2 +2» покаже бій Мейвезер проти Герреро за титул чемпіона WBC в напівсередній вазі.