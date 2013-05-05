Володимир Кличко переміг Франческо П'янету

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в цьому бою Кличко відстоював всі три титули. При цьому його суперник не входить до п'ятірки кращих боксерів рейтингу ні в одній з трьох організацій. І тільки в одній - WBO - він входить в 10-ку кращих, займаючи 7-е місце. Більше того, італієць жодного разу не проводив бої з представниками ТОР-10 світового рейтингу. Тим не менш, він досить несподівано отримав право битися з чемпіоном світу. Разом з тим, він ще жодного разу в кар'єрі не програв, б'ючись, переважно з дуже слабкими за мірками професійного боксу спортсменами - «мішками».

Лише одного разу в кар'єрі йому не вдалося перемогти, була зафіксована нічия. Однак, в бою з Кличко, фахівці, переважно, віддавали італійцеві роль аутсайдера, визнаючи його «сирим» непідготовленим до такого бою атлетом. Бій почався з традиційної в таких випадках для Кличко розвідки.

Український чемпіон практично ніколи не славився тим, що стрімко починає бій і швидко його виграє. Втім, вже у другому раунді чинний чемпіон завдав кілька вельми чутливих ударів супернику, позначивши свою перевагу. З кожним наступним раундом перевага Кличка тільки зростала. На початку четвертого раунду П'янета в перший раз впав на ринг, але він тільки послизнувся, тут же встав, і продовживши бій. А через хвилину українець вперше послав суперника в нокдаун, виконавши класичну «двійку» - спарені удари.

У п'ятому раунді суперник ще раз опинився в нокдауні. Доля бою була вирішена в шостому раунді, коли українець до класичної «двійки» додав ще один удар справа, після чого суперник вже не зміг продовжити бій. Таким чином, Кличко відстояв титули чемпіона світу за трьома версіями. Як повідомляв УНІАН, тепер українського чемпіона, швидше за все, очікує бій з росіянином А. Повєткіним, який повинен відбутися в Москві 31 серпня, 7 або 14 вересня.