«Металіст» обіграв «Динамо» і вийшов на друге місце в таблиці УПЛ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у Харкові зійшлися команди, що мали однакову кількість очок а турнірній таблиці і які ділили друге-третє місця. Таким чином, ця гра вважалася ключовою в боротьбі за срібні нагороди УПЛ і другу путівку від України до Ліги чемпіонів УЄФА - найпрестижнішого клубного турніру в Європі. Гра почалася вкрай обережними діями з боку обох команд. Ризикувати не хотів ніхто і протягом 25 хвилин команди практично не створювали небезпечних моментів біля воріт один одного. А першими «розбудили» глядачів гравці харківського клубу. На 26-й хвилині груба помилка в захисті динамівця Дениса Гармаша призвела до блискавичної атаки господарів поля, яка завершилася ударом з забійної позиції Марко Девіча. Блискуче в цьому епізоді зіграв голкіпер киян Максим Коваль.

А буквально в наступній атаці подачу з кутового замикав ударом головою гравець харків'ян Клейтон Хав'єр. І цього разу холоднокровність і майстерність продемонстрував воротар «Динамо». Кияни спробували відповісти, але навіс у штрафний Тайє Тайво виявився неточним. Небезпечний був і штрафний у виконанні К. Хав'єра на 34-й хвилині, який став наслідком двох поспіль грубих помилок у грі в обороні динамівця Мігеля Велозу. Правда, в цій ситуації помилку португальського легіонера виправили партнери. А на 36-й хвилині фатальну помилку для «Динамо» допустив Домагой Віда, який програв силову боротьбу в штрафній площі М. Девічу. Удар гравця збірної України головою прийшовся в кут воріт М. Коваля - 1:0. Після забитого голу харків'яни провели ще одну більш-менш небезпечну атаку, після чого віддали ініціативу киянам, віддавши перевагу грати «другим номером». Втім, заволодівши м'ячем, «Динамо» не зуміло організувати справжній тиск на ворота суперника. «Металіст» щільно пресингував суперників, часто гравця «Динамо», який володіє м'ячем, блокували одразу двоє опонентів. У підсумку, кияни не змогли створити до перерви жодної по-справжньому небезпечної атаки. У перерві обидві команди зробили заміни, які згодом могли істотно вплинути на хід гри.

Так, у воротах «Металіста» замість Володимира Дишленковича з'явився Олександр Горяїнов, що, найімовірніше, було викликано травмою основного воротаря. У «Динамо», замість Дуду, з'явився Адмір Мехмеді. З самого початку тайму кияни стали створювати небезпечні атаки, чого їм так не вистачало в першій 45-хвилинці. Але удар Андрія Ярмоленка, після індивідуального проходу, і небезпечний постріл Б. Ідейє після відмінного пасу А. Мехмеді виявилися трохи неточними. А на 53-й хвилині неузгодженість в діях захисників харків'ян призвела до кутового і чергового гольовому моменту «Динамо». Тут вже свою воротарську майстерність проявив А. Горяінов.

Втім, стартовий запал киян досить швидко вичерпався. А харків'яни, перехопивши ініціативу, зуміли організувати другий гол. Цього разу, після навісу у штрафний майданчик киян, найспритнішим виявився К. Хав'єр, ударом головою вразив ворота гостей - 2:0. До честі киян, після цього моменту вони не опустили голови, а навпаки, видали нову порцію досить небезпечних атак. Втім удари Олега Гусєва та його партнерів по команді були або неточними, або їх відбивав спіймав кураж другий воротар харків'ян. А на 67-й хвилині найнебезпечніший момент ледь не створив ... захисник «Металіста» Папа Гуйє, зрізавши м'яч у свої ворота. Але в цьому епізоді чудеса еквілібристики продемонстрував А. Горяінов. Незабаром кияни забили перший гол у ворота суперника, але, який завдав результативного удару А. Мехмеді, у момент пасу від партнера був у положенні поза грою і рахунок залишився незмінним - 2:0. Варто також відзначити той факт, що після перерви гра загострилася з обох сторін. Грубі фоли арбітр фіксував постійно, в той час як у першому таймі команди мало не зразково слідували правилу «фейр-плей». Проте, арбітр зумів утримати нитки гри в своїх руках і досить жорстка боротьба не перейшла остаточно рамки дозволеного. Що ж до гри, то в останні 15 хвилин вона практично заспокоїлася. Лише на 84-й хвилині динамівець Марко Рубен забив ще один гол у ворота харків'ян, але суддя, як і в першому випадку його не зарахував, знову зафіксувавши положення поза грою. Після цього кияни остаточно заспокоїлися, а «Металіст» легко довів гру до переможного результату. Таким чином, за три тури до закінчення змагань, «Металіст» відірвався від прямого конкурента в турнірній таблиці на три очки і став явним фаворитом в боротьбі за срібні нагороди і путівку в Лігу чемпіонів. Нагадаємо, що перший матч цих команд у нинішньому сезоні в Києві також завершився перемогою харків'ян з рахунком 3:1. І друге місце «Металіста» у підсумковій турнірній таблиці, в цьому випадку, виглядає куди більш логічним. Як повідомляв УНІАН, це була остання гра 27-го туру УПЛ. В інших матчах були зафіксовані такі результати. Сімферопольська «Таврія» на своєму полі поступилася одеському «Чорноморцю» - 1:3, ужгородська «Говерла» обіграла львівські «Карпати» - 2:1, дніпропетровський «Дніпро» несподівано втратив очки в матчі з луганською «Зорею» - 1:1, донецький «Металург» обіграв луцьку «Волинь» - 2:0, запорізький «Металург» програв полтавській «Ворсклі» - 0:4, маріупольський «Іллічівець» зумів здобути нічию в грі з новоспеченим чемпіоном донецьким «Шахтарем» - 1:1, а київський «Арсенал» зіграв внічию з «Кривбасом» з Кривого Рогу - 1:1.