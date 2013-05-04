Українці побачать велике протистояння гігантів боксу - Мейвезера і Герреро

Флойд Мейвезер вважається кращим боксером світу незалежно від вагової категорії – він є п’ятиразовим чемпіоном світу та не програв жодного бою у своїй професійній кар’єрі. Герреро є володарем тимчасового чемпіонського титулу у напівсередній ваговій категорії. Наразі він вважається майже не єдиним боксером, якому під силу перемогти Мейвезера.

Наразі у готелі-казино MGM в Лас-Вегасі просто не проштовхнутися. Стіни готелю прикрашає напис «Дім Чемпіона». І проте всі розуміють, що Роберт Гуерреро може завдати першої в кар'єрі поразки Флойду Мейвейзеру.

Відмітимо, що що бій організовує Golden Boy - промоутерська компанія Оскара Де Ла Хойї, якого Флойд Мейвейзер теж переміг на профі-рингу.

Цей боксерський вечір стане першим в серії цікавих подій у світі боксу цієї весни на каналі 2 +2.

Також 10-11 травня глядачі каналу 2 +2 побачать Фінал Всесвітньої серії Боксу в Астані (Казахстан). Там «Українські Отамани» будуть битися за перемогу з «Astana Arlans».

А 17 травня у прямому ефірі на каналі 2 +2 великий боксерський вечір з Москви, в якому глядачі побачать бій за участю майбутнього суперника Володимира Кличка - росіянина Олександра Повєткіна.