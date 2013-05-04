Сьогодні Кличко зустрінеться на ринзі з П'янетою

Як передає ІТАР-ТАСС, 12-раундовий бій відбудеться сьогодні у Маннгеймі.

У разі успіху Кличко здобуде ювілейну, 60-ту перемогу на професійному ринзі. Зараз на його рахунку 59 перемог (50 нокаутом), 3 поразки. Українець проведе сьогодні 14-й захист титулу Міжнародної боксерської федерації (ІБФ), яким володіє з 2006 року, 10-й – Всесвітньої боксерської організації (ВБО, з 2008) і 4-й – «Суперчемпіона» Всесвітньої боксерської асоціації (ВБА, з 2011 ).

Молодший з братів Кличко не програє з 2004 року, вигравши 17 боїв поспіль. Востаннє поразки він зазнав у квітні 2004 року – від американця Леймона Брюстера технічним нокаутом у 5-му раунді. З останніх дев'яти боїв сім українець виграв достроково. Всього ж у кар'єрі у нього 81% перемог нокаутом. У попередній раз він виходив на ринг у листопаді минулого року, коли переміг поляка Маріуша Ваха за очками.

Сьогоднішній поєдинок стане для українця 26-м за звання чемпіона світу, в них він зазнав лише дві поразки. У титульних боях він провів 157 раундів.

Мало хто сумнівається, що Кличко відсвяткує перемогу і цього разу, – букмекери оцінюють його шанси на успіх дуже низьким коефіцієнтом – в районі 1,2-1,3.

П'янета займає 7-й рядок у рейтинг-листі ВБО, 12-й – ВБА, 15-й – ІБФ, і ще не програвав на професійному рингу – 28 перемог (15 нокаутом), 1 нічия.

Як повідомляв УНІАН, судити поєдинок між Кличком і Пьянетта будуть Патрісія Морс Джермен і Джон Лоусон зі США, а також Роберто Рамірес-старший з Пуерто-Ріко.

Рефері на рингу – американець Ернест Шаріф.