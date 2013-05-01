Долгополов вийшов у чвертьфінал тенісного турніру в Мюнхені
19:02, 01 травня 2013Спорт
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У Мюнхені завершився матч 1/8 фіналу найпрестижнішого тенісного турніру, в якому українець Олександр Долгополов у двох сетах здолав росіянина Дмитра Турсунова і вийшов до чвертьфіналу.
Долгополов здолав росіянина Турсунова/ Фото: rezonans.in.ua
Як передає кореспондент УНІАН, матч рівних суперників вийшов напруженим. Результат обох партій визначився на тай-брейку. При цьому обидва додаткових гейми українець виграв з великою перевагою - 7:2 і 7:3.
У підсумку - 7:6, 7:6 на користь українця.
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Як повідомляв УНІАН, у стартовому раунді змагань Долгополов здолав іншого українського тенісиста Сергія Стаховського.
Змагання у Мюнхені триватимуть до 5 травня.
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