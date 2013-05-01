Бій Кличко-П’янета судитимуть судді зі США і Пуерто-Ріко

Як передає кореспондент УНІАН, рефері на рингу буде американець Ернест Шаріф. Судитимуть поєдинок Патрісія Морс Джермен і Джон Лоусон зі США, а також Роберто Рамірес-старший з Пуерто-Ріко.

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Також стало відомо про те, що Кличко-молодший прибув до Мангейму. Таким чином, для адаптації на місці події спортсменові залишається неповних 4 дні.