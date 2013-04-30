Українська дзюдоїстка взяла бронзу на Чемпіонаті Європи

Як зазначається, це одна з двох нагород, здобутих українськими спортсменами.

Змагання проходили з 23 по 28 квітня у столиці Угорщини Будапешті. У них взяли участь збірні команди 44 країн.

І.Кіндзерській вдалося піднятися на п’єдестал пошани, поступившись представниці Франції Емілі Андеол та спортсменці зі Словаччини Люсії Полавдер, яка і стала переможницею турніру.

Медаль І.Кіндзерської є однією з двох нагород, здобутих українськими спортсменами. У змаганнях серед чоловіків у ваговій категорії 73 кг представник Львівщини Сергій Дребот також здобув бронзову нагороду.