Українська дзюдоїстка взяла бронзу на Чемпіонаті Європи
22:21, 30 квітня 2013Спорт
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Представниця МВС України Ірина Кіндзерська в індивідуальному заліку у ваговій категорії понад 78 кг посіла третє місце, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
Українка виборола "бронзу" Чемпіонату Європи із дзюдо / Фото : МВС
Як зазначається, це одна з двох нагород, здобутих українськими спортсменами.
Змагання проходили з 23 по 28 квітня у столиці Угорщини Будапешті. У них взяли участь збірні команди 44 країн.
І.Кіндзерській вдалося піднятися на п’єдестал пошани, поступившись представниці Франції Емілі Андеол та спортсменці зі Словаччини Люсії Полавдер, яка і стала переможницею турніру.
Медаль І.Кіндзерської є однією з двох нагород, здобутих українськими спортсменами. У змаганнях серед чоловіків у ваговій категорії 73 кг представник Львівщини Сергій Дребот також здобув бронзову нагороду.
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