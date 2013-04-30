ЗМІ: «Динамо» запропонує за Ілічича 10 мільйонів євро

19:30, 30 квітня 2013
Спорт
791

Київське «Динамо» запропонує італійському «Палермо» 10 млн євро за перехід у стан українського клубу словенського Йосипа Ілічича.

Динамо вже готує гроші на Ілічича / Фото : footballtransfer.com.ua

Як повідомляє італійська Сorriere dello sport, у разі виходу «Палермо» з вищого дивізіону італійської першості, сам Й.Ілічич не бажає виступати в Серії В, і точно залишить команду. В цьому випадку низка клубів готові запропонувати йому місце у своєму складі.

За даним Corriere dello sport, у «Динамо» вже приготували 10 млн євро на трансфер словенця, і починають готувати до нього грунт в Італії. Це має стати козирем у боротьбі з «Фіорентиною» і «Ромою», які поки що не збираються виплачувати більше, ніж ринкові 7-8 млн, за гравця з клубу Серії В, але у такому разі важливо буде витримати конкуренцію ще й з російським «Зенітом», де гроші не особливо й рахують. Тренер команди із Санкт-Петербургу італієць Лучано Спаллетті також бажає бачити півзахисника у себе в команді, і наполягатиме на покупці Й.Ілічича влітку.

Зазначимо, що цього сезону плеймейкер за 29 матчів у Серії А забив у ворота суперника десять голів, що стало його особистим рекордом.

Як повідомляв УНІАН, київське «Динамо» ще взимку хотіло купити Й.Ілічича, але тоді трансфер не відбувся.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter