ЗМІ: «Динамо» запропонує за Ілічича 10 мільйонів євро

Як повідомляє італійська Сorriere dello sport, у разі виходу «Палермо» з вищого дивізіону італійської першості, сам Й.Ілічич не бажає виступати в Серії В, і точно залишить команду. В цьому випадку низка клубів готові запропонувати йому місце у своєму складі.

За даним Corriere dello sport, у «Динамо» вже приготували 10 млн євро на трансфер словенця, і починають готувати до нього грунт в Італії. Це має стати козирем у боротьбі з «Фіорентиною» і «Ромою», які поки що не збираються виплачувати більше, ніж ринкові 7-8 млн, за гравця з клубу Серії В, але у такому разі важливо буде витримати конкуренцію ще й з російським «Зенітом», де гроші не особливо й рахують. Тренер команди із Санкт-Петербургу італієць Лучано Спаллетті також бажає бачити півзахисника у себе в команді, і наполягатиме на покупці Й.Ілічича влітку.

Зазначимо, що цього сезону плеймейкер за 29 матчів у Серії А забив у ворота суперника десять голів, що стало його особистим рекордом.

Як повідомляв УНІАН, київське «Динамо» ще взимку хотіло купити Й.Ілічича, але тоді трансфер не відбувся.