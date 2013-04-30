Тенісист Долгополов виграв українське дербі в Мюнхені

Матч проходив при повній перевазі О.Долгополова. В першому ж геймі зустрічі він зробив брейк, і за всю першу партію у С.Стаховського не було жодного шансу відігратися.

Другий сет почався з потрійного брекпойнта на подачі С.Стаховського. Всі три він відіграв і навіть заробив геймбол, але все таки не зміг утримати подачу. Проте, у середині другої партії С.Стаховський зумів заробити один брекпойнт, але спроба прийняти другу подачу О.Долгополова навиліт не вдалася: м'яч відлетів в аут. Втративши цей шанс, С.Стаховський перестав боротися й програв усі гейми матчу, що залишилися.

Під час поєдинку стався забавний епізод, коли С.Стаховський не погодився з рішенням лінійного судді та судді на вежі, які визнали, що м'яч після подачі О.Долгополова зачепив лінію. Розмови з арбітром не допомогли, і Сергій сфотографував відбиток від м'яча на свій телефон.

Нагадаємо, що одного разу С.Стаховський уже діяв так само: під час матчу плей-офф Кубка Девіса Бельгія - Україна.

Зазначимо, що О.Долгополов узяв переконливий реванш за поразку від С.Стаховського в першому раунді Ролан Гаррос-2012.

За вихід у чвертьфінал О.Долгополов змагатиметься з росіянином Дмитром Турсуновим.