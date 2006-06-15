Закінчився матч Парагвай – Швеція

У Берліні на "Олімпіаштадіоне" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу (група B) Парагвай – Швеція.

Гра почалася з натиску шведів. За перші три хвилини – три штрафних у бік воріт Парагвая і жовта картка захисникові парагвайців. Кім Кальстром завдає блискучого удару на 9-й хвилині – з 36-37 метрів, але чудово грає і воротар Альдо Бобаділья. Атаку підкріплено двома кутовими підряд. За три хвилини Вільгельмсон повторює удар Кальстрома, але вже ближче на 5-6 метрів. На 15-й три гравці Швеції довели до воріт атаку «віялом», але третій пас у «віялі» був зайвим. На 16-й Кальстром продовжує опановувати свою точку далеких ударів – тепер не «гарматним» ударом, а з навісом.

Більш-менш гострий момент біля воріт Швеції виник тільки на 19-й хвилині. Загалом так і минула перша половина. Навіть на останніх хвилинах шведи тричі ввійшли до штрафної суперників.

Але перша атака другої половини була за парагвайцями – після удару Вальдеса м`яч потрапив до сітки зовні. І далекий удар за хвилину потрапив в телевізійний кран над воротами шведів. Утім, далі Швеція притисла суперників.

54-а хвилина – небезпечний штрафний біля воріт Парагвая. Лундберг і Бобділья блиснули класом: один відправив м`яч повз стінку в далекий нижній кут, а другий – його там дістав. 56-а – далекий удар у центр шведських воріт: б`є Акунья, але Ісакссон приймає м`яч.

57-а хвилина – Швеція втрачає 150-процентний гол. Ольбах після чудового пасу без офсайду вийшов на воротаря, вже ніхто не міг йому перешкодити. Але Ольбах вирішив перекинути м`яч над воротарем, і поки м`яч виписував високу дугу Деніс Каніса несамовитим ривком встиг до лінії воріт.

Акунья і Хорхе Нуньєс добре били здалека на 75-й і 79-й хвилинах.

На 80-й хвилині Бобаділья знову захистив ворота Парагваю від вірного гола, і знову від Маркуса Ольбаха. Стоячи за метр від воріт спиною, Ольбах з розворотом пробив у правий кут, але Бобадільо холоднокровно встиг за м`ячем.

Фредерік Юнгберг. Це ім`я сьогодні славитимуть в Швеції, і 89-у хвилину. 1:0.

Ось уже третій матч за два дні (Німеччина – Польща, Англія – Тринідад) вирішується на останній хвилині.