ХК «Донбас» подовжив угоди з двома гравцями основного складу

Як повідомляє офіційний сайт клубу, минулого сезону 34-річний С.Варламов провів у складі команди 48 матчів регулярного чемпіонату, протягом яких набрав 18 очок (8+10) і 4 матчі розіграшу Кубка Надії, в яких поповнив баланс однією закинутою шайбою.

37-річний Р.Робітайл влився в колектив у ході сезону, набравши в 11-матчах регулярного чемпіонату 9 очок (4+5), а також 1 бал (0+1) у Кубку Надії.

Як повідомляв УНІАН, у своєму дебютному сезоні в КХЛ «Донбас» зайняв дев'яте місце в підсумковій турнірній таблиці Західного дивізіону.