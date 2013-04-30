ХК «Донбас» подовжив угоди з двома гравцями основного складу
16:38, 30 квітня 2013Спорт
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Хокейний клуб "Донбас" подовжив угоди з двома нападаючими головної команди клубу. Українець Сергій Варламов і канадець Ренді Робітайл продовжать виступи у складі єдиного представника України в Континентальній хокейній лізі.
Варламов і Робітайл залишаються в команді / Фото : hcdonbass.com/
Як повідомляє офіційний сайт клубу, минулого сезону 34-річний С.Варламов провів у складі команди 48 матчів регулярного чемпіонату, протягом яких набрав 18 очок (8+10) і 4 матчі розіграшу Кубка Надії, в яких поповнив баланс однією закинутою шайбою.
37-річний Р.Робітайл влився в колектив у ході сезону, набравши в 11-матчах регулярного чемпіонату 9 очок (4+5), а також 1 бал (0+1) у Кубку Надії.
Як повідомляв УНІАН, у своєму дебютному сезоні в КХЛ «Донбас» зайняв дев'яте місце в підсумковій турнірній таблиці Західного дивізіону.
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