НОК назвав найкращого спортсмена квітня

Національний олімпійський комітет визнав чемпіона Європи зі спортивної гімнастики Олега Степка найкращим спортсменом України в квітні.

Як повідомили УІНАН у прес-службі НОК, а особистого наставника Олега Павла Нетребу названо найкращим тренером квітня.

У прес-службі зазначили, що цього разу перед Експертною комісією НОК стояло вкрай непросте завдання – вибрати найкращого серед чотирьох чемпіонів Європи. Нагадаємо, що у квітні чемпіонами континенту також стали важкоатлетки Юлія Паратова, Світлана Чернявська та гімнаст Ігор Радівілов (вправи на кільцях).

Серед них 19-річних О.Степко – наймолодший атлет, який вперше в своїй «дорослій» кар’єрі піднявся на європейський п’єдестал пошани й одразу – на найвищу його сходинку.

Уперше світ почув про запорізького гімнаста у 2010-му, коли на І літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Сінгапурі він здобув 4 нагороди – дві золоті і дві срібні. Минулого року на Олімпійських іграх у Лондоні О.Степко разом з товаришами по збірній фінішував четвертим у командних змаганнях.