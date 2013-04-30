Віталій Кличко розповів, коли і проти кого вийде на ринг

В інтерв'ю газеті «Сегодня» він нагадав, що сьогодні є офіційний претендент на пояс WBC - Бермейн Стіверн. «Поєдинок відбудеться, зараз необхідно визначитися з датою. Після цього всі чутки (що він йде з рингу – УНІАН) самі собою розвіються», - зазначив В.Кличко .

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Як повідомляв УНІАН, 28 квітня канадський боксер Бермейн Стіверн виграв бій у американця Кріса Ареоли і став офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією WBC, яким володіє Віталій Кличко.