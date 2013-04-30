Почесний президент ФІФА і його син отримували мільйонні хабарі

Як повідомляє німецьке видання Spiegel, 21,9 мільйона швейцарських франків отримали почесний президент ФІФА Жоао Авеланж (на той момент очолював організацію) і його син Рікардо Тейшейра.

Близько 1,1 мільйона CHF дісталося парагвайцеві Ніколя Леосу, чинному главі Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ). А 24.7 тисяч франків отримав камерунець Іса Хапяту, який очолює Африканську конфедерацію футболу, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Доля ще 110 мільйонів швейцарських франків поки незрозуміла. Не виключається, що це тільки частина корупційних оборудок, які вдалося розкрити. На даний момент підозру у правоохоронних органів викликали 216 угод.