Почесний президент ФІФА і його син отримували мільйонні хабарі

08:52, 30 квітня 2013
Спорт
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Близько 142 мільйонів швейцарських франків за 12 років витратила на хабарі чиновникам Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) маркетингова компанія ISL.

ФІФА

Як повідомляє німецьке видання Spiegel, 21,9 мільйона швейцарських франків отримали почесний президент ФІФА Жоао Авеланж (на той момент очолював організацію) і його син Рікардо Тейшейра.

Близько 1,1 мільйона CHF дісталося парагвайцеві Ніколя Леосу, чинному главі Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ). А 24.7 тисяч франків отримав камерунець Іса Хапяту, який очолює Африканську конфедерацію футболу, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Доля ще 110 мільйонів швейцарських франків поки незрозуміла. Не виключається, що це тільки частина корупційних оборудок, які вдалося розкрити. На даний момент підозру у правоохоронних органів викликали 216 угод.

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