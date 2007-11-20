Блохін: раніше були голодні і злі

Вчора після вечірнього тренування збірної України, яка в Конча-Заспі готується до завершального відбіркового матчу з командою Франції, який уже нічого не вирішує для синьо-жовтих, кореспондент "СЕ" поговорив з головним тренером наших футболістів.

Олег Блохін підкреслює, що для нього матч з французами не може бути товариським: "Точно не "товарняк", як зневажливо пишуть про майбутню гру з віце-чемпіонами світу в деяких наших виданнях. Враження таке, ніби люди задалися метою відбити останнє бажання у вболівальників прийти на стадіон, а команди такого рівня, як збірна Франції, приїжджають до Києва щодня. Для мене, як і для моїх футболістів, сподіваюся, зустріч з французами, що називається, в будь-якому форматі не може бути товариською за визначенням". Крім того, тренер заявив, що його влаштує тільки переможний результат.

Олег Блохін пояснив, чому замість травмованого Шовковського він викликав Богдана Шуста:

"Спочатку ми розмовляли з Кернозенко. Він сказав, що не дуже готовий, та і сидіти на лавці не хоче. Нормальна логіка в його віці. А Шуст вже був у нашій обоймі минулого року, воротар він перспективний - навіть з поправкою на те, що зараз не грає в клубі. У будь-якому випадку на новий відбірковий цикл збірній України потрібна свіжа кров. Тієї злості в грі, що була у минулому, нам у відборі на Euro-2008 вже бракувало. Можна сказати так: якщо раніше абсолютно всі були голодні і злі, то зараз дехто переситився, мабуть, і заспокоївся", - сказав наставник збірної.

"Які б ярлики не приклеювали до майбутньої гри, як би ми не переживали невдачу у відбірковому циклі, робота в збірній не зупиняється і йде своїм ходом"., - підсумував Олег Блохін

За матеріалами сайту Динамо Киев от Шурика