Закінчився матч Англія – Тринідад і Тобаго

У Нюрнбергу на "Франкенштадіоні" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу (група B) Англія – Тринідад і Тобаго.

У першому таймі помітна перевага була за англійцями, але рахунок так і залишився не відкритий. Вигідні моменти втратили Майкл Оуен (не зміг добити м`яча після удару Френка Лемпарда) і Пітер Крауч (стоячи за чотири метри перед воротами спробував вдарити з льоту). Гравцем першого тайму, мабуть, став Джон Террі, коли перед самісінькою перервою в падінні вибив м`яч з лінії своїх воріт.

На 55-й хвилині знову відзначився Террі, позбавивши збірну Тринідад і Тобаго заслуженого гола: Джонсові залишалося виявити мінімум рішучості для завершального удару, коли Террі з кількох метрів кинувся йому в ноги. На 60-й Майкл Оуен поповнив список невикористаних «стопроцентників»: красиво головою в падінні на красиво поданий з штрафного м`яч... і мимо. Його тренер одразу і змінив на Вейна Руні. На 65-й Леннон, який вийшов на заміну разом з Руні, робив навіс справа, але... перекинув всю штрафну. На 66-й англійці одержали першу картку (Лемпард). У суперників на той момент було вже п`ять попереджень і жодного удару по воротах за другий тайм – вони тільки оборонялися. На 71-й високий Крауч знову виграв верхній м`яч, але удар пройшов над лівим кутом воріт.

На 75-й тринідад-і-тобагці (мабуть, так) провели стрімку контратаку, Ешлі Коул зустрів нападаючого в підкаті на лінії своєю штрафної. Вже за десять секунд тринідадський захисник так само зустрічає Вейна Руні. Ще за хвилину повторилася швидка контратака Тринідаду. За півхвилини Руні і Крауч розігрують м`яч перед штрафною і виводять Лемпарда до воротаря – той втрачає і цей «стопроцентник». За хвилину він сам виходить до воріт справа – б`є повз далеку штангу. За півхвилини Шака Хіслоп вибиває м`яч з ніг Ешлі Коула.

Момент за моментом – гола немає.

83-а хвилина. Є гол! Пітер Крауч в точності повторив свою ситуацію 12-хвилинної давності, але тепер м`яч з висоти його 198 сантиметрів влучив точно у верхній кут.

І невдовзі другий гол. На 90-й хвилині Стівен Джерард б`є в «дев`ятку» з лінії штрафної.

У першу (з трьох) додану хвилину Тринідад таки забиває гол, але бічний суддя фіксує офсайд.