Менеджер Кличка-молодшого: бою з Повєткіним ніщо не перешкодить

Як повідомляє сайт Sportbox.ru, Б.Бенте сказав: "Спочатку ми були сильно здивовані сумою, але зараз, після трьох годин переговорів з Володимиром Хрюновим, я зрозумів, що гроші виправдані. Це справжня бізнес-пропозиція, і вона реальна. Отже, особисто я упевнений, що цей бій дійсно відбудеться. У містера Хрюнова фантастичний план, зокрема піар, грамотна організація. Його всі знають як відмінного промоутера з високою репутацією. І бою нічого не завадить. Зійдуться два олімпійських чемпіони. Цей поєдинок буде найбільшим в історії російськомовних країн. Краще міг би стати тільки бій Володимира Кличка проти Віталія Кличка, проте він неможливий".

Також німецький промоутер розповів про реакцію самого Кличка-молодшого на звістку про бій з росіянином: "Владимир дізнався про це з новин, але до стелі від радості не стрибав. Усі забувають, що йому вже наступної суботи виходити на ринг проти італійця Піанеті. Якщо програє, то ніякого поєдинку з Повєткіним не буде".

Як повідомляв УНІАН, торги на право проведення бою Кличко - Повєткін виграла російська компанія промоутера В.Хрюнова, запропонувавши суму у 23,2 млн доларів, що майже удвічі перекриває спільні пропозиції компанії братів Кличків К2Promotion (7,1 млн) і компанії, яка представляє інтереси О.Повєткіна у Німеччині, - Sauerland Event (6,01 млн). Того самого дня Б.Бенте висловив сумнів у реальності озвучених цифр, заявивши що Кличко-молодший вийде на ринг тільки в тому разі, якщо що всі гроші, що належать спортсменові, будуть переведені на відповідні банківські рахунки до початку поєдинку. Поєдинок планується провести в Москві 31 серпня, або 7 чи 14 вересня.