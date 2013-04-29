Металіст запустив всеукраїнський проект розвитку дитячо–юнацького футболу

Проект передбачає створення інфраструктури та умов для розвитку дитячо–юнацького футболу в різних регіонах України з подальшим вибором і професійною підготовкою талановитих молодих футболістів, передає ТСН. "Розвиток дитячого спорту в країні - це соціальна місія СЄПЕК і пріоритетний напрямок ФК "Металіст". І створення відповідної інфраструктури - один із основних напрямків. Ми будуємо спортивні майданчики і футбольні поля в різних містах України. Потім будемо організовувати і проводити на них аматорські футбольні чемпіонати. Зовсім скоро таке поле з'явиться в Сумах. А 23 серпня - до Дня міста, такий самий подарунок отримає Харків", - повідомив голова наглядової ради ДК "СЄПЕК" Курченко.

Він також наголосив, що така співпраця - це ще й можливість працевлаштування футбольних ветеранів в якості тренерів. "Для них це гарне профільне працевлаштування, а хлопці отримають чудових досвідчених наставників", - сказав Курченко.

За його словами, в майбутньому талановиті молоді спортсмени будуть мати всі шанси, щоб потрапити до основи ФК "Металіст", а потім і до національної збірної України. Перший такий договір про співпрацю у рамках проекту ФК "Металіст" уклав з "Футбольним центром "БАРСА"(Суми). 29 квітня в презентації спільного проекту в Сумах взяли участь генеральний директор ФК "Металіст" С.Волик, директор Сумського обласного футбольного центру "БАРСА" А.Твердоус і губернатор Сумської області Ю.Чмирь. За словами Ю.Чмиря, таке співробітництво має великі перспективи. "Найближчим часом у Сумській області буде активно розвиватися спортивна інфраструктура для молоді. Надалі, завдяки підтримці СЄПЕК, вже запланована і побудова нових дитячо–юнацького футбольних центрів.

При цьому, саме ФК "Металіст" буде мати першочергове право для укладання контрактів з їх найбільш талановитими вихованцями", - сказав Ю.Чмирь. У найближчих планах клубу також будівництво ще однієї філії дитячої футбольної академії "Металіст" у Харкові, і спорудження нового футбольного поля для тренувань дітей на Львівщині в м. Винники (на батьківщині головного тренера команди - М.Маркевича).