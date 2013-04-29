Стадіони Євро-2012 в Польщі лише завдають збитків

Жоден із чотирьох побудованих до фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року стадіонів у Польщі не зміг досі заробити на своє утримання, і всі завдають містам-організаторам турніру лише збитків.

Про це йдеться в статті "Польська проблема стадіону. Ми завжди доплачуватимемо за Євро 2012?" у Gazeta Wyborcza.

"Нові стадіони мали дати польському футболу новий імпульс розвитку. На трибунах мало бути багато вболівальників, а міста і власники клубів - багато заробляти не лише на футбольних матчах, а й на інших комерційних заходах", - відзначає газета.

Видання пише, що ні міські, ні найняті містами комерційні оператори і футбольні клуби не змогли забезпечити прибуткову роботу стадіонів у Варшаві, Гданську, Вроцлаві та Познані. Більшість заходів, організованих на цих футбольних аренах, завдають збитків.

Міста розривають контракти з приватними операторами, а футбольний клуб Lech Poznan відмовляється платити за використання стадіону раніше узгоджену суму в близько 1 млн. доларів і навіть оплачувати рахунки за комунальні послуги.

Газета відзначає, що нещодавно стало відомо про закриття одного з секторів реконструйованого до Євро-2012 стадіону в Познані, де тріскаються підтримуючі трибуну конструктивні елементи.

На найбільшій футбольній арені в Польщі - Національному стадіоні у Варшаві - за останніми даними, вдалося здати в оренду лише 4 із 65 ексклюзивних лож, які, як планувалося, мають забезпечити левову частку доходів, що дозволяють об'єкту заробляти на своє утримання.

За даними газети, виручка від оренди цих лож мала забезпечити більш як 6 млн. доларів на рік.

Влада у Вроцлаві цього року буде вимушена доплатити на утримання стадіону близько 6 млн. доларів і сподівається, що стадіон сам зможе на себе запрацювати в 2017 році.

Газета пише, що тільки владі в Гданську вдалося продати назву стадіону компанії PGE за близько 11 млн. доларів на 5 років, відзначаючи, що на стадіоні не вдалося організувати жодного заходу.

Компанія, що якийсь час була оператором стадіону, залишила після себе близько 2 млн. доларів боргів, які доведеться погасити місту.

Як повідомляв УНІАН, польський уряд і влади міст-організаторів Євро-2012 витратили на спорудження і реконструкцію 4 стадіонів близько 1,4 млрд доларів, 650 млн. доларів із яких припало на Національний стадіон (з урахуванням ПДВ, який держава повернула).

У квітні минулого року польська DziennikGazetaPrawnа писала, що утримання цих чотирьох стадіонів коштуватиме щорічно близько 18 млн. доларів.

Польща і Україна спільно проводили Євро-2012 влітку минулого року.