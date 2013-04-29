Матч Динамо-Дніпро став третім за відвідуваністю в Європі минулого вікенду

Гра 26-го туру української Прем'єр-ліги між київським «Динамо» і дніпропетровським «Дніпром» (2:0) 27 квітня залучила на трибуни НСК «Олімпійський» 55 тисяч 219 глядачів, що стало третім показником серед всіх європейських ліг у минулий футбольний вікенд.

Як повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ), найбільшу уболівальницьку аудиторію в ці вихідні зібрала мюнхенська «Альянц-Арена», де рівно 71 тисяча уболівальників були присутні на грі 31-го туру Бундесліги «Баварія» - «Фрайбург» (1:0).

Другий показник за відвідуваністю також належить Німеччині, а саме - «Фелтинс-Арені» в Гельзенкірхені, де 61 тисяча 673 глядачі стали свідками розгрому, завданого «Шальке-04» гостям з «Гамбурга» (4:1).

Німецька Бундесліга вважається найпрестижнішим і найпопулярнішим серед уболівальників на сьогодні національним футбольним змаганням у Європі, випереджаючи, зокрема, англійську Прем'єр-лігу та іспанську Примеру.