Українська гімнастка виграла три «бронзи» етапу Кубка світу
07:58, 29 квітня 2013Спорт
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В італійському місті Пескаре завершився етап Кубка світу з художньої гімнастики, де три бронзові медалі завоювала українка Ганна Ризатдінова.
Анна Різатдінова / Фото з особистої сторінки ВКонтакте
Як передає кореспондент УНІАН, свої нагороди українка виграла у вправах з обручем, булавами і стрічкою. У вправі з м'ячем збірна України залишилася без нагород.
Зазначимо також, що три види з чотирьох (окрім обруча) виграла білоруська спортсменка Мелітіна Станюта. А у вправі з обручем кращою стала росіянка Дарина Сватковська.
Як повідомляв УНІАН, раніше завершився турнір категорії В, де «золото» і «срібло» завоювала інша українка Вікторія Мазур.
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