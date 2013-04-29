Українська гімнастка виграла три «бронзи» етапу Кубка світу

Як передає кореспондент УНІАН, свої нагороди українка виграла у вправах з обручем, булавами і стрічкою. У вправі з м'ячем збірна України залишилася без нагород.

Зазначимо також, що три види з чотирьох (окрім обруча) виграла білоруська спортсменка Мелітіна Станюта. А у вправі з обручем кращою стала росіянка Дарина Сватковська.

Як повідомляв УНІАН, раніше завершився турнір категорії В, де «золото» і «срібло» завоювала інша українка Вікторія Мазур.