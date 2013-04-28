Шахтар достроково став чемпіоном Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у грі в Донецьку набагато більше стояло на кону для харківського клубу. Гірники мали комфортну 14-очкову перевагу над найближчим опонентом і для того, щоб примудритися не виграти турнір Прем'єр-ліги в цьому році, команда мала програти решту п'ять матчів, у той час як «Металіст», всі ігри, що залишилися, виграти. У той же час у харків'ян йде по-справжньому затята боротьба за підсумкове друге місце з київським «Динамо».

Перший тайм матчу в Донецьку проходив на зустрічних курсах. Команди поперемінно атакували ворота один одного. Але, якщо донеччани відчували себе на полі досить розкуто, то «Металісту», з урахуванням турнірної ситуації, необхідно було вкрай уважно грати в обороні. Втім, чіпким і уважним захисникам гостей без особливих проблем вдавалося зберігати ворота в недоторканності. А ось «Шахтар» одного разу допустив помилку, за що негайно був покараний. На 39-й хвилині Марко Девіч прийняв передачу на хід, увійшов до штрафного майданчика, обіграв захисника і з гострого кута пробив впритул з ближньою штангою воріт донецької команди - 0:1.

Після перерви команди продовжили грати в гострий футбол. До честі харків'ян, команда не сконцентрувалася на грі поблизу своєї штрафної, продовжуючи при нагоді атакувати і маючи чимало можливостей для того, щоб збільшити перевагу. Втім, забити ще раз гостям не вдалося. До часу їм вдавалося і не пропустити, що було для «Металіста» набагато важливіше. Тим не менш, на 84-й хвилині бразильська зв'язка господарів поля дала результат. Фернандіньйо закинув м'яч у штрафний майданчик, де Ілсіньйо прийняв м'яч і точно пробив у дальній кут воріт - 1:1.

Кінцівка матчу проходила в атаках господарів поля, які повністю контролювали гру. Але, матч завершився внічию, що стало справедливим результатом гри.

Таким чином «Шахтар» набрав 71 очко, на 15 пунктів випереджаючи «Металіст» і «Динамо», і достроково гарантував собі титул чемпіона України. А для киян і харків'ян багато в чому визначальною стане очна гра наступного 27-го туру в Харкові.