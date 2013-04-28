Чемпіонка світу Підгрушна: Моя кар'єра закінчиться, якщо закриють базу

Про це повідомляє сайт Федерації біатлону України.

«База в Підгородньому розташована в дуже мальовничому місці. І останніми місяцями земля в безпосередній близькості від бази почала виділятися під садові ділянки, де почали будуватися дачі», - наголошується в повідомленні.

Разом з тим, підкреслили у ФБУ, згідно з Державними спортивними нормами України в частині спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд (ДБН В.2.2-13-2003, затвердженим Наказом Державного комітету України по будівництву і архітектури №184 від 10 листопада 2003 р.), «Ділянки відкритих тирів для стрілянини з малокаліберних гвинтівок ... слід розміщувати на відстані не меншого 2 км від житлових і громадських будівель і місць масового відпочинку» (пункт 2.28). І будь-яка узаконена забудова усередині вказаного двокілометрового радіусу робить неможливим використання біатлонного стрільбища. Більше того, під'їзд до виділених ділянок частково проходить по лижноролерній трасі. Тут доречно пригадати випадок з Іриною Варвінець восени минулого року - якраз при появі на трасі стороннього транспорту. Тоді все закінчилося переломом ключиці молодої спортсменки і фактично зламаним сезоном, в якому Ірина була однією з головних претенденток на медалі юніорських чемпіонатів світу і Європи.

Ситуацію прокоментувала чемпіонка світу з біатлону Олена Підгрушна: «Чесно кажучи, я шокована тими подіями, які розгортаються навколо нашої бази в Підгородньому. Для мене, та і для багатьох тернопільських спортсменів, це єдине місце, де можна проводити підготовку до сезону і тренуватися взимку», - сказала вона.

«Після завоювання «золота» чемпіонату світу я сподівалася, що це дасть додатковий поштовх до розвитку біатлону і в Україні в цілому, і в Тернополі зокрема. І після світової першості нам дійсно приділяли увагу і говорили багато хороших і правильних слів. Але на ділі все виходить зовсім інакше. Таке враження, що медалей чемпіонату світу виявилося достатньо, а про те, що буде далі, ніхто не думає. Якщо базу закриють, то мені можна буде закінчувати кар'єру, оскільки умов для підготовки просто не буде. І не тільки мені, але й ще десяткам молодих спортсменів, які тільки мріють про те, щоб в майбутньому добиватися високих досягнень у спорті», - зазначила Підгрушна.