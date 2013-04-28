Українська гімнастка завоювала золото і срібло етапу Кубка світу

Як передає кореспондент УНІАН, у вправі з обручем українка набрала 17,650 балів, істотно випередивши ізраїльтянку Альону Кошевацки і болгарку Невіану Владінову.

У решті трьох видах програми золоті нагороди завоювала росіянка Яна Кудрявцева. Зокрема, у вправі з м'ячем, вона обійшла В. Мазур. У вправі із стрічкою українка посіла п'яте місце, а у вправі з булавами – восьме.

Відзначимо також, що напередодні в багатоборстві українка здобула друге місце, також поступившись росіянці Я.Кудрявцевій.

У групових змаганнях збірна України посіла третє місце, поступившись командам Італії та Болгарії.