Українська гімнастка завоювала золото і срібло етапу Кубка світу
17:55, 28 квітня 2013Спорт
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Українка Вікторія Мазур завоювала золоту медаль у вправі з обручем, а також срібну – у вправі з м'ячем на етапі Кубка світу з художньої гімнастики, що завершився в італійській Пескаре.
Вікторія Мазур завоювала дві медалі
Як передає кореспондент УНІАН, у вправі з обручем українка набрала 17,650 балів, істотно випередивши ізраїльтянку Альону Кошевацки і болгарку Невіану Владінову.
У решті трьох видах програми золоті нагороди завоювала росіянка Яна Кудрявцева. Зокрема, у вправі з м'ячем, вона обійшла В. Мазур. У вправі із стрічкою українка посіла п'яте місце, а у вправі з булавами – восьме.
Відзначимо також, що напередодні в багатоборстві українка здобула друге місце, також поступившись росіянці Я.Кудрявцевій.
У групових змаганнях збірна України посіла третє місце, поступившись командам Італії та Болгарії.
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