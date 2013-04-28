«Будівельник» зробив ще один крок до фіналу Суперліги

У столичному Палаці спорту завершився другий матч півфінальної серії плей-офф баскетбольної Суперліги, в якому київський «Будівельник» обіграв львівську «Політехнику-Галичину» (77:67), зміцнивши свою перевагу в серії – 2:0.

Як передає кореспондент УНІАН, гра в Києві спочатку проходила з перевагою гостей, яким, після програшу в першому матчі, втрачати було нічого. І першу чверть львів'яни виграли з перевагою в 10 балів – 23:13. Втім, на більше львівських баскетболістів не вистачило. У другій чверті кияни не тільки зрівняли рахунок, але навіть вийшли вперед з різницею в два бали. А після великої перерви тільки зміцнили свою перевагу.

Кращим гравцем матчу у складі господарів майданчика став американський легіонер Лео Лайонс, який набрав 17 балів.

Як повідомляв УНІАН, в другій півфінальній серії маріупольський «Азовмаш» виграє у запорізького «Ферро-ЗНТУ» - 1:0.