Двоє українців виграли 4-й київський марафон

Як повідомляє кореспондент УНІАН, представник МК «Тарас Бульба» А. Наумов пробіг 42 км 195 м за 2 години 19 хв. 17 сек. Другим фінішував також українець Віктор Стародубцев, який поступився переможцеві більше 6 хв. І лише третім прибіг кращий з іноземців - представник Кенії Вінсент Кіпчірчір.

Всього дистанцію подолали 407 спортсменів різного класу. Останній з них фінішував через 5 годин і 20 хв. після старту.

Також в рамках змагань пройшов забіг на 5 км., який виграв українець Олександр Боріслюк, а дистанцію на 10 км. найшвидше подолав Ігор Гелетій.

Зазначимо, що Київський міжнародний марафон - щорічне змагання, що входить до офіційного списку заходів Міжнародної федерації легкої атлетики.