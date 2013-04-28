Двоє українців виграли 4-й київський марафон
16:05, 28 квітня 2013Спорт
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У столиці завершився 4-й міжнародний київський марафон, в якому цього року першість здобули українці на чолі з Андрієм Наумовим.
Марафон у Києві проходить вчетверте
Як повідомляє кореспондент УНІАН, представник МК «Тарас Бульба» А. Наумов пробіг 42 км 195 м за 2 години 19 хв. 17 сек. Другим фінішував також українець Віктор Стародубцев, який поступився переможцеві більше 6 хв. І лише третім прибіг кращий з іноземців - представник Кенії Вінсент Кіпчірчір.
Всього дистанцію подолали 407 спортсменів різного класу. Останній з них фінішував через 5 годин і 20 хв. після старту.
Також в рамках змагань пройшов забіг на 5 км., який виграв українець Олександр Боріслюк, а дистанцію на 10 км. найшвидше подолав Ігор Гелетій.
Зазначимо, що Київський міжнародний марафон - щорічне змагання, що входить до офіційного списку заходів Міжнародної федерації легкої атлетики.
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