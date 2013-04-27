Динамівці догравали матч проти Дніпра без Блохіна

На столичному НСК «Олімпійський» завершився центральний матч дня в українській футбольній Прем'єр-лізі, в якому «Динамо» обіграло дніпропетровський «Дніпро» з рахунком 2:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому матчі зійшлися третя і четверта команди в таблиці УПЛ, які ведуть боротьбу з харківським «Металістом» за друге місце і путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон. І втрачати очки в цьому матчі не можна було жодному із суперників.

Гра в Києві показала, що на даний момент «Динамо» на порядок сильніший за «Дніпро». Кияни з самого початку матчу заволоділи ініціативою. А коли суперник на 9-й хвилині отримав одну з рідкісних можливостей в атаці і пішов великими силами вперед, динамівці відразу покарали його за тактичну помилку. Кияни втекли в швидку контратаку, де Мігель Велозу класно віддав пас на хід Лукману Аруні, який вийшов один на один з Яном Лаштувкою і точно пробив у дальній кут.

Після першого гола гра трохи заспокоїлася, але ненадовго. Надалі пішов відкритий футбол, де м'яч не затримувався в центрі поля, а команди по черзі атакували. Найактивнішими у дніпропетровців були Руслан Ротань, Євген Коноплянка та Сергій Кравченко, але забити гол їм у першому таймі так і не вдалося. Кияни ж атакували рідше, але як показали останні хвилини тайму, набагато продуктивніше. На 45-й хвилині, після довгої передачі від Тайє Тайво м'яч наздогнав Браун Ідейє. Цікаво, що Ян Лаштувка в цьому епізоді пасивно спостерігав за спуртом нігерійця. Б.Ідейє відпасував м'яч назад, Андрій Ярмоленко продовжив і Лукман Аруна точно пробив у нижній кут, зробивши дубль - 2:0.

У другому таймі пішла жорстка гра, де суперники відверто не шкодували один одного. Арбітр регулярно діставав з кишені жовті картки, показавши в підсумку дев'ять попереджень, а на 75-й хвилині показав і червону. Віталій Мандзюк у підкаті грубо зіграв проти М. Велозу і отримав друге попередження. Також з тренерської лави за суперечку з арбітром було видалено Олега Блохіна. Голів по такій грі чекати було складно і вболівальники їх так і не побачили.

В інших матчах дня ужгородська «Говерла» програла київському «Арсеналу» (1:3), одеський «Чорноморець» зіграв внічию з маріупольським «Іллічівцем» (1:1), а луцька «Волинь» і запорізький «Металург» голів сьогодні не забивали - 0:0.

Таким чином, «Динамо» вийшло на друге місце в турнірній таблиці, випереджаючи «Металіст» на одне очко і «Дніпро» - на сім. І, швидше за все, дніпропетровський клуб вже вибув з боротьби за друге місце. У харків'ян же є одна гра в запасі.

Як повідомляв УНІАН, 26-й тур УПЛ завершиться в неділю, коли і відбудеться центральний матч туру, в якому лідер вітчизняного чемпіонату донецький «Шахтар» прийме «Металіст».