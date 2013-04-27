Харківський Локомотив став 13-разовим чемпіоном України з волейболу

Як передає кореспондент УНІАН, матч у Харкові став другим у фінальній серії.

Тижнем раніше команди грали в Красноперекопську, де доля зустрічі була вирішена в п`ятому сеті - на тай-брейку. Тоді сильнішими були харків`яни, які виграли із загальним рахунком 3:2.

Сьогодні в Харкові перевага господарів майданчика була абсолютною. Перший сет вони виграли з перевагою в 4 бали, а потім – 25:21, 25:15 і 25:19.

Кращим нападаючим фінальної серії було визнано Олександра Жуматія («Кримсода»), кращим блокуючим - Костянтина Жилінського («Кримсода»), кращим ліберо – Дениса Фомина («Локомотив»), кращим гравцем – Володимира Татаринцева («Локомотив»).

Напередодні також завершився турнір серед жіночих команд, де чемпіонками України стали гравці «Хіміка» з Южного.