Харківський Локомотив став 13-разовим чемпіоном України з волейболу
У Харкові відбувся матч у відповідь фінальної серії чемпіонату України з волейболу, в якому «Локомотив» виграв у «Кримсоди» з Красноперекопська – 3:0, ставши 13-разовим чемпіоном України.
Як передає кореспондент УНІАН, матч у Харкові став другим у фінальній серії.
Тижнем раніше команди грали в Красноперекопську, де доля зустрічі була вирішена в п`ятому сеті - на тай-брейку. Тоді сильнішими були харків`яни, які виграли із загальним рахунком 3:2.
Сьогодні в Харкові перевага господарів майданчика була абсолютною. Перший сет вони виграли з перевагою в 4 бали, а потім – 25:21, 25:15 і 25:19.
Кращим нападаючим фінальної серії було визнано Олександра Жуматія («Кримсода»), кращим блокуючим - Костянтина Жилінського («Кримсода»), кращим ліберо – Дениса Фомина («Локомотив»), кращим гравцем – Володимира Татаринцева («Локомотив»).
Напередодні також завершився турнір серед жіночих команд, де чемпіонками України стали гравці «Хіміка» з Южного.