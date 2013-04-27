Україна здобула медаль на чемпіонаті Європи з дзюдо

У Будапешті сьогодні завершуються змагання в особистій першості в рамках чемпіонату Європи з дзюдо, де бронзову медаль в суперважкій ваговій категорії у жінок завоювала українка Ірина Кіндзерська.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, у півфіналі українка програла ”іппоном” 25-річній француженці Емілі Андеоль на п`ятій хвилині сутички. У результаті – бронзова медаль. Інші представники України цього дня, як і в попередні, вище за сьоме місце не піднімалися.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи в столиці Угорщини завершиться в неділю командними змаганнями.