Азовмаш розгромив Ферро в півфіналі плей-офф баскетбольної Суперліги

У Запоріжжі завершився перший матч півфінальної серії української баскетбольної Суперліги, в якому місцевий «Ферро-ЗНТУ» поступився маріупольському «Азовмашу» з рахунком 63:82.

Як передає кореспондент УНІАН, гра в Запоріжжі із самого початку проходила з перевагою гостей. Вже в першій чверті вони добули 13-очкову перевагу – 23:10.

Надалі запорожці зуміли вирівняти гру, а в третій чверті й зовсім скоротили відставання від гостей до 6 балів. Але в завершальному періоді гості знову підвищили темп, зуміли нав`язати свою гру і виграли чверть з перевагою в 13 очок, а матч – «+19».

Кращим бомбардиром у складі команди-переможниці в цій грі став сербський легіонер Мирослав Радуліца, який набрав 19 балів.

Таким чином, рахунок у серії до чотирьох перемог став 1:0 на користь «Азовмашу».

В іншій півфінальній парі столичний «Будівельник» напередодні обіграв львівську «Політехнику-Галичину» з рахунком 73:56 і також лідирує в серії 1:0.