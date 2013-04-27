Кличко битиметься з Повєткіним у вересні

Поєдинок між суперчемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації в суперважкій вазі українцем Володимиром Кличком і регулярним чемпіоном світу росіянином Олександром Повєткіним відбудеться 7 або 14 вересня в Москві, імовірно, в спорткомплексі ”Олімпійський”.

Як передає ІТАР-ТАСС, така інформація була озвучена під час переговорів, що відбулися між одним із промоутерів бою, менеджером О.Повєткіна Володимиром Хрюновим і менеджером братів Кличків Берндом Бенте в штаб-квартирі ”К2 промоушнз” у німецькому Гамбургу.

Спочатку поєдинок планувався на 31 серпня і як місце проведення розглядалися три арени - ”Лужники”, ”Олімпійський” і стадіон ”Локомотив”.

Компанія менеджера російського боксера ”Хрюнов промоушнз” виграла торги за право організації бою, запропонувавши значну суму - 23 млн. 233 тис. 330 доларів.

Спочатку Б.Бенте не повірив у достовірність гонорару. Проте, як передає спеціалізований сайт BoxingScene.com, Б.Бенте на зустрічі з В.Хрюновим заявив, що це ”правильна сума”, оскільки, на думку всіх зацікавлених сторін, ця подія стане найбільшою в суперважкій вазі за багато років.