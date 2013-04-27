У Києві відзначатимуть 100-річчя першої Російської Олімпіади

24-25 травня у столиці відзначатимуть 100-річчя з дня проведення першої Російської Олімпіади та заснування Київського олімпійського комітету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету України, організаторами урочистостей виступають НОК та Київська міська державна адміністрація.

У 1913 році у місті відбулась І Російська Олімпіада, для організації якої було створено Київський олімпійський комітет.

Програмою святкувань передбачено проведення міжнародної конференції «Олімпійський спорт: історія і сучасність», відкриття у Маріїнському парку Алеї олімпійської слави, де відбудеться закладення пам’ятника легендарному гімнасту, 7-разовому олімпійському чемпіону Борису Шахліну, презентація Олімпійської експозиції тощо.

Також в рамках святкування пройде «Олімпійський день».

До столиці очікується приїзд високопоставлених осіб, членів Міжнародного Олімпійського Комітету, президентів НОКів різних країн світу.

*** Перша Російська Олімпіада відбулась з 20 по 24 серпня 1913 року.

Змагання проходили в 11 видах спорту: легка атлетика, гімнастика, фехтування, боротьба, важка атлетика, стрільба, плавання, вело та мотоспорт, лаун-теніс, футбол. 600 учасників представляли 21 місто Росії.