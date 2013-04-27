Київський метрополітен повідомляє про зміни руху через футбольний матч

Як повідомили УНІАН в прес-службі КП “Київський метрополітен”, ці заходи пов’язані з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Дніпро» (Дніпропетровськ).

На час закриття поїзди слідуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки.

Окрім цього, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів з 17.30 на Куренівсько-Червоноармійській та Сирецько-Печерській лініях та з 20.30 на Святошинсько-Броварській лінії до закінчення руху Київський метрополітен збільшує кількість поїздів.

Якщо після закінчення футбольного матчу пасажиропотік перевищуватиме провізну спроможність, імовірне введення обмежень на вхід пасажирів до станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

Як наголошують в метрополітені, вищезазначені заходи спрямовані на організацію безпечного перевезення пасажирів та високої культури їхнього обслуговування і просять ставитися до введених обмежень із розумінням.