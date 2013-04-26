У матчі Ворскла - Таврія суддя поставив два пенальті

У Полтаві завершився стартовий матч 26-го туру української футбольної Прем'єр-ліги (УПЛ), в якому «Ворскла» зіграла внічию з сімферопольською «Таврією» - 2:2.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в матчі команд, що розташувалися в нижній частині турнірної таблиці, перемога більше потрібна була господарям, які ще не гарантували собі місце в Прем'єр-лізі на майбутній сезон.

Полтавчани активніше почали матч, і перші півгодини гри логічно завершилися голом «Ворскли». Після того, як м'яч влучив у руку сімферопольцю Олегу Гуменюку, пенальті реалізував Артем Громов - 1:0. Втім, вже через чотири хвилини в аналогічній ситуації пенальті був призначений в інші ворота, коли рукою зіграв Ігор Пердута. 11-метровий реалізував Сергій Назаренко.

На початку другого тайму, на 59-й хвилині, гравець «Таврії» Максим Фещук після пасу Антона Шиндера вивів свою команду вперед - 1:2. У час, що залишився сімферопольці намагалися утримати здобуту перевагу, але на 86-й хвилині Євген Будник відмінним ударом зі штрафного зрівняв рахунок - 2:2.

Як повідомляв УНІАН, 26-й тур УПЛ триватиме до 28 квітня. Центральними матчами туру стануть поєдинки «Динамо» - «Дніпро» і «Шахтар» - «Металіст».