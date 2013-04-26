Українські дзюдоїсти другий день поспіль - без нагород чемпіонату Європи

Як передає кореспондент УНІАН, у ваговій категорії до 73 кг у третьому колі турніру грузин Зебеда Рехвіашвілі виявився кращим за нашого Володимира Сороку, заробивши оцінки "юкко" і "іппон".

А Сергію Дреботу дорогу в чвертьфінал за тією ж схемою перегородив бельгієць Дірк ван Тіхельт - "юкко", а потім - "іппон".

Крім того, Віталій Дудчик зустрічався з греком Алексіосом Нтанацидісом і також програв супернику достроково.

Нагадаємо, раніше з боротьби вибули Віталій Попович (81 кг), Світлана Чепуріна (63 кг) і Луїза Гайнутдінова (70 кг).

Таким чином, найвищим досягненням українських дзюдоїстів на нинішньому чемпіонаті Європи залишається вчорашнє сьоме місце Шушани Гевондян у ваговій категорії до 57 кг.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи в столиці Угорщини триватиме до 28 квітня.