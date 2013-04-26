Форвард Дніпра вважає, що з Динамо буде складніше грати, ніж із гірниками

Бразильський форвард дніпропетровського клубу «Дніпро» Матеус вважає, що з "Динамо" буде грати складніше, ніж із "Шахтарем".

Таку думку він висловив напередодні матчу 26-го туру української футбольної Прем‘єр-ліги "Динамо" - "Дніпро", повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

"Мені здається, що гра з «Динамо» буде ще складнішою, ніж наш останній матч із «Шахтарем», - зазначив бразилець. – На нас очікує безпосередній конкурент, прямий суперник. Але як для нас це буде вирішальна гра, що залишає надію дістати киян у турнірній таблиці, так і для «Динамо» - з точки зору збільшення очкового здобутку стосовно нас», - зазначив він.

За словамм форварда "Дніпра", «цілком очевидно, що результати киян після перерви значно відрізняються від показаних у першій частині сезону. Й це ще одна причина, через яку кожен участник матчу повинен сприймати його як дуже складний і важкий".

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Дніпро" відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський" 27 квітня.