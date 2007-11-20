Власник ”Спартака” обіцяє заплатити хорватам за перемогу над Англією

Власник московського "Cпартака", віце-президент "Лукойлу" Леонід Федун оголосив про свою готовність видати чотирьом гравцям збірної Хорватії по автомобілю "Мерседес" у разі успішного виступу цієї команди в матчі відбіркового турніру Євро-2008 проти збірної Англії.

"В даному випадку я виступаю як приватна особа і вболівальник збірної Росії", - пояснив своє рішення Федун в інтерв`ю РІА Новости.

У компанії "Лукойл" підтвердили наміри бізнесмена. "Леонід Арнольдович дійсно зробив таку заяву. Але виступив він не від імені компанії, а як приватна особа. Це природне бажання російського вболівальника допомогти нашій збірній пробитися на чемпіонат Європи", - підкреслили в прес-службі компанії у відповідь на запитання видання "Советский спорт".

Як відомо, матч Англія – Хорватія відбудеться 21 листопада в Лондоні на стадіоні "Вемблі". У разі перемоги хорватської команди і виграшу збірної Росії у Андорри саме підопічні Гууса Хіддінка завоюють путівку на Євро-2008. В нинішньому відбірковому циклі Хорватія на своєму полі добилася перемоги над Англією з рахунком 2:0, нагадує Лента.ру.