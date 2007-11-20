Збірна України стала чемпіоном світу з футзалу серед гравців з вадами слуху, перемігши у фіналі команду Таїланду з рахунком 2:3.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, на шляху до вирішального матчу українська збірна обійшлася без втрат у груповому раунді, у чвертьфіналі перемогла господарів - болгар, а в півфіналі здолала чинних чемпіонів Європи - росіян з рахунком 3:1.

Так, у своїй групі українці не зустріли серйозного опору, почергово розгромивши ОАЕ (10:0), Швецію (10:1), Норвегію (6:1) та Кувейт (9:0). У першому матчі − проти Узбекистану − українській збірній присудили технічну перемогу (3:0) за неявку азійських спортсменів.