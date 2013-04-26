Батьки хокеїстів провели акцію на захист спорткомплексу

Як передає кореспондент УНІАН, батьки юних хокеїстів написали відкритий лист прем'єр-міністру України Миколі Азарову і міністру молоді та спорту Равілю Сафіулліну з проханням розібратися в ситуації з бездіяльністю влади в питанні реконструкції спорткомплексу.

Батьки заявили, що, незважаючи на виділені з бюджету 35 млн. грн на реконструкцію СК "Авангард", будівля комплексу вже три роки перебуває в напівзруйнованому стані. В результаті юні хокеїсти вимушені тренуватися просто неба, не маючи влітку необхідної льодової підготовки, а взимку піддаючи ризику своє здоров'я на морозі.

Реконструкція СК "Авангард" почалася в 2010 р., коли київські профспілки, на балансі яких перебуває комплекс, пообіцяли оперативно провести ремонт. Було навіть придбано необхідне устаткування, але ремонт було припинено, і каток досі не функціонує.

"В Україні багато говорять про розвиток дитячого спорту. Є програма "Хокей України", Президент Віктор Янукович неодноразово публічно закликав чиновників створювати всі умови для юних спортсменів, але чомусь на місцях ця ініціатива не знаходить підтримки. Більш того, робиться все, щоб діти пішли зі спорту на вулицю. Ми розуміємо, що в країні великі проблеми, пов'язані з корупцією, але має бути хоч щось святе, діти і спорт - це ж майбутнє країни", - говориться у зверненні батьків юних хокеїстів.

Нагадаємо, що раніше СК "Авангард" вважався одним із центрів українського хокею. У 1990-х роках на цій арені домашні матчі чемпіонату МХЛ проводив київський "Сокіл" - найсильніша на той момент команда країни і єдиний учасник від України в турнірі, що об'єднував провідні клуби Східної Європи.